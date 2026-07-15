صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کو لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دے دیا

  • فیصل آباد
شہری کو لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دے دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کاروباری لین دین میں شہری کو لاکھوں روپے مالیت کا بوگس چیک دے دیا گیا۔

تھانہ سول لائن کے علاقے میں عثمان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم نوید نے کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی رقم کے عوض جعلی اور بوگس چیک دے دیا۔ جو مقرر کردہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد : خراب ٹرانسفارمرز کے متبادل نہ ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم

سیالکوٹ :اشیا خوروش نو ش کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا گیا

انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس مشتاق اعوان کا دورہ سیالکوٹ ایئر پورٹ

ڈی پی او سیالکوٹ کی کھلی کچہری شکایات کے ازالے کے احکامات

سیالکوٹ ونواح میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات

گھوئینکی تاسہجو کا لا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار،کھلا مین ہول

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر