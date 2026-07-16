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منشیا ت فروشو ں کے خلا ف آپریشن ،2 گرفتار

  • فیصل آباد
منشیا ت فروشو ں کے خلا ف آپریشن ،2 گرفتار

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)گوجرہ سر کل میں پو لیس کا منشیا ت فروشو ں کے خلا ف آپریشن تیز کرتے ہوئے چار مزید منشیات فروش گرفتار کرلئے اور بھاری مقدار میں منشیات برآ مد کرلی ۔

صدر پو لیس نے چھا پے مار کر منشیات فروشو ں کور نگے ہا تھو ں گرفتار کر لیا اور شہباز کے قبضہ سے 1400 گرا م چرس ، یاسر کے قبضہ سے 150 گرا م آ ئس ، محمد اکرم کے قبضہ 140 گرا م آ ئس اور جہانزیب کے قبضہ سے 50 لٹر شرا ب برآ مد کرکے الگ الگ مقدمات درج کرلئے ہیں ۔

 

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