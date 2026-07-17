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ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لانے والا گرفتار

  • فیصل آباد
ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لانے والا گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ممنوعہ اوقات میں ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے کر آنے والے ڈرائیور کو قابو کر لیا گیا۔

تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ممنوعہ اوقات میں ہیوی ہیوی وہیکل رہائشی علاقے میں لے کر آنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ہے۔

 

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