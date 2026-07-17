صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ پولیس کی کارروائی 50 لٹر شراب برآمد، ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
گوجرہ پولیس کی کارروائی 50 لٹر شراب برآمد، ملزم گرفتار

گوجرہ (نمائندہ دنیا)گوجرہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کرکے اس کے قبضے سے 50 لٹر شراب برآمد کر لی۔

تھانہ سٹی گوجرہ کے ایس ایچ او سب انسپکٹر وسیم سہو نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کے دوران دستگیر کالونی کے رہائشی علی رضا کو گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے اسے جیل بھجوا دیا۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ نے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور منشیات فروشوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا،روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ

گجرات:پیفما نے انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا

لالہ موسیٰ ، 3زیرِ زمین واٹر سٹوریج ٹینکس کی تعمیر مکمل

آر پی او کا پولیس کے انتظامی، تفتیشی ، آپریشنل امور کا جائزہ

حافظ آباد:اسسٹنٹ کمشنر کا ہسپتال ، فلٹریشن پلانٹ کا دورہ

ن لیگ آزاد کشمیر الیکشن میں کلین سویپ کریگی :بیر سٹر عثمان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ