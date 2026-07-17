جھوٹی کال کر نے والا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے چک نمبر 428 میں علی شان نامی دکاندار کی جانب سے پولیس ہیلپ لائن پر ڈکیتی سے متعلق جھوٹی کال کرکے پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے چک نمبر 428 میں علی شان نامی دکاندار کی جانب سے پولیس ہیلپ لائن پر ڈکیتی سے متعلق جھوٹی کال کرکے پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
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