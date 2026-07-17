چنیوٹ پولیس کا کریک ڈاؤن 24 گھنٹوں میں 19 ملزم گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کرائم فری پنجاب کے تحت چنیوٹ پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 19 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ہونیوالے کریک ڈاؤن میں ایک اشتہاری ملزم گرفتار کیا گیا۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کرائم فری پنجاب کے تحت چنیوٹ پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 19 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ہونیوالے کریک ڈاؤن میں ایک اشتہاری ملزم گرفتار کیا گیا۔
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