آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ بھاری مقدار میں سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ بھاری مقدار میں سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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