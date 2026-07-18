صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس یونیفارم پہن کر شہریوں سے لوٹ مار، نو سر باز گرفتار

  • فیصل آباد
پولیس یونیفارم پہن کر شہریوں سے لوٹ مار، نو سر باز گرفتار

شیر اسلامیہ چوک میں پو لیس نے ملزم کو حراست میں لیکر مقدمہ د رج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر) پولیس یونیفارم پہن کر شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے نوسرباز کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقے شیر اسلامیہ چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا  جو پولیس یونیفارم پہن کر خود کو پولیس ملازم ظاہر کرتے ہوئے شہریوں سے لوٹ مار کرنے میں مصروف تھا۔ جس کو حراست میں لے کر واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن