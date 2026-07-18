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سمندری:ملزم سے چرس برآمد

  • فیصل آباد
سمندری:ملزم سے چرس برآمد

سمندری(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ سٹی نے ایک ملزم سے چرس برآمد کرلی ،اے ایس آئی الطاف حسین نے پولیس فورس کے ہمراہ مشکوک شخص اکرام الحق ولد ریاض الحق سکنہ140گ ب کو گرفتار کیا جس کے قبضہ سے 520گرام چرس برآمد ہوئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس تھانہ سٹی نے ایک ملزم سے چرس برآمد کرلی ،اے ایس آئی الطاف حسین نے پولیس فورس کے ہمراہ مشکوک شخص اکرام الحق ولد ریاض الحق سکنہ140گ ب کو گرفتار کیا جس کے قبضہ سے 520گرام چرس برآمد ہوئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

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