ون ویلنگ کرنیوالا منچلا نوجوان گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹرسائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے منچلے نوجوان کو قابو کرلیا جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹرسائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے منچلے نوجوان کو قابو کرلیا جو دیگر ٹریفک کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی۔
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