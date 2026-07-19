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پولیس نے پیشہ ور بھکاری گرفتار کر لیا،مقدمہ درج

  • فیصل آباد
پولیس نے پیشہ ور بھکاری گرفتار کر لیا،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے پیشہ ور بھکاری کو حوالات پہنچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ ریل بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خود کو معذور ظاہر کر کے شہریوں سے بھیک مانگنے والے پیشہ ور بھکاری کو قابو کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ریل بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خود کو معذور ظاہر کر کے شہریوں سے بھیک مانگنے والے پیشہ ور بھکاری کو قابو کرلیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے۔

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