بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ منصور آباد کے علاقے میں ندیم نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا ملزم عبدالغفار نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ منصور آباد کے علاقے میں ندیم نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا ملزم عبدالغفار نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
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