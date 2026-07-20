پیرمحل: پولٹری فارم گودام میں آگ لگ گئی
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل اڈا بڈھن موڑ ملک شبیر پولٹری فارم گودام میں آگ لگ گئی گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا بروقت امدادی کارروائی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
پیرمحل اڈا بڈھن موڑ ملک شبیر پولٹری فارم گودام میں آگ لگ گئی گودام میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا بروقت امدادی کارروائی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
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