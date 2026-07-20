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نوکری دلوانے کا جھانسہ شادی شدہ خاتون سے زیادتی

  • فیصل آباد
نوکری دلوانے کا جھانسہ شادی شدہ خاتون سے زیادتی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوکری دلوانے کا جھانسہ دے کر شادی شدہ خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 225 میں فاطمہ نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسے نوکری دلوانے کا جھانسہ دیا اور اپنے ساتھ لے جا کر اس سے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

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