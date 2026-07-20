صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری کر نیوالے 4 افراد کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
نہری پانی چوری کر نیوالے 4 افراد کیخلاف مقدمہ

محکمہ انہار ٹیموں نے ملز موں کو نہری پانی چوری کرتے ہوئے پایا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ لنڈیانوالہ کے علاقے سے گزرنے والی نہر سے پمپ کی مدد سے پانی چوری کرتے ہوئے ملز موں کی جانب سے اپنی فصلوں کو سیراب کیا جا رہا تھا۔ جس کی اطلاع ملنے پر محکمہ انہار ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ملز موں کو نہری پانی چوری کرتے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچاتے ہوئے پایا۔ جس پر پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر