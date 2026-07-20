صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن، ویزا فراڈ میں ملوث 5 ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن، ویزا فراڈ میں ملوث 5 ملزم گرفتار

غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلا کر شہریوں سے بھاری رقوم وصول کر رہے تھے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے ) نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ ویزا فراڈ اور عمرہ پیکجز کے نام پر شہریوں سے رقم بٹورنے میں ملوث پانچ رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ایف آئی اے کے مطابق ڈجکوٹ کے قریب کارروائی کے دوران ملز موں کو حراست میں لیا گیا، جو مبینہ طور پر غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلا کر عمرہ پیکجز اور بیرون ملک ملازمت کا جھانسہ دے کر شہریوں سے رقوم وصول کر رہے تھے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت صدیق، جاوید، فیصل، رمضان اور انعام الحق کے ناموں سے ہوئی ہے ۔ کارروائی کے دوران ان کے قبضے سے نقد رقم، موبائل فون، لیپ ٹاپ، پاسپورٹس اور دیگر متعلقہ ریکارڈ بھی برآمد کیا گیا۔ایف آئی اے نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ فراڈ کے دائرہ کار اور ممکنہ متاثرین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ، نادہندگان کیخلاف آپریشن ، جرمانے

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

سپرنٹنڈنٹ انجینئر میپکو کی زیر صدارت اجلاس،اہداف کا جائزہ

میاں چنوں ہسپتال میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

بجلی چوری کا خاتمہ، صارفین کو بہتر سہولتیں فراہم کرنیکا اعلان

کم ازکم اجرت پر عمل یقینی بنایا جائے ،رفیق رجوانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر