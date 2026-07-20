صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفلِ ذکرِ شہدائے کربلا ، امام حسینؓ کی قربانی کو خراجِ عقیدت

  • فیصل آباد
محفلِ ذکرِ شہدائے کربلا ، امام حسینؓ کی قربانی کو خراجِ عقیدت

فلسفئہ کربلا صبر، استقامت، ایثار، وفاداری اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا : مقررین

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اہلِ سنت 204 چک کے زیر اہتمام محفلِ ذکرِ شہدائے کربلا اور سالانہ عرس مبارک حضرت پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی اور اولیائے کرام کی دینی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔تقریب سے سید محمد اظہار الحق شاہ اور علامہ شفقت علی حیدری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی تاریخِ اسلام کا روشن باب ہے ۔

انہوں نے اپنے اہلِ خانہ اور رفقا کے ہمراہ دینِ اسلام کی سربلندی، حق کے تحفظ اور ظلم کے خلاف جو قربانی پیش کی، وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ رہے گی۔ مقررین نے کہا کہ فلسفئہ کربلا صبر، استقامت، ایثار، وفاداری اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے ۔ ان کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی اور حق کے قیام کے لیے لازوال قربانی پیش کی، جس سے امتِ مسلمہ کو ہر دور میں رہنمائی ملتی رہے گی۔انہوں نے کہا کہ اولیائے کرام اور علمائِ حق نے ہمیشہ محبتِ رسول ﷺ، محبتِ اہلِ بیت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ارب کے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا انکشاف

آئی جی کانجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ہیوی ٹریفک سے اموات:ناقابل ضمانت جرم بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ

18سرکاری ونجی صحت مراکز میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

کشمیر پاکستان کی شہ رگ ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا، گورنر سندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی کے اورک کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر