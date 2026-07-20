صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کی اعترافِ خدمت تقریب، رضاکاروں کو خراجِ تحسین

  • فیصل آباد
الخدمت فاؤنڈیشن کی اعترافِ خدمت تقریب، رضاکاروں کو خراجِ تحسین

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر مینجمنٹ پروگرام کے تحت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اعترافِ خدمت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں ضلع بھر سے رضاکاروں نے شرکت کی۔تقریب سے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب (وسطی) ڈاکٹر بابر رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کے رضاکار ہر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور نوجوانوں میں خدمتِ خلق کا جذبہ فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ارب کے پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا انکشاف

آئی جی کانجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ہیوی ٹریفک سے اموات:ناقابل ضمانت جرم بنانے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ

18سرکاری ونجی صحت مراکز میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

کشمیر پاکستان کی شہ رگ ، آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا، گورنر سندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی کے اورک کے زیراہتمام پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر