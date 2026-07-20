صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل لاری اڈا اور ملحقہ سڑکیں کھنڈر بن گئیں، پانی جمع

  • فیصل آباد
پیرمحل لاری اڈا اور ملحقہ سڑکیں کھنڈر بن گئیں، پانی جمع

مسلسل اڑنے والی گرد و غبار سے دمہ، الرجی اور سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ

پیرمحل (نمائندہ دنیا) پیرمحل کا مرکزی لاری اڈا، لاری اڈا روڈ اور پرانی سبزی منڈی روڈ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے باعث شہریوں، مسافروں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی سڑکیں گرد و غبار اڑنے کا سبب بن رہی ہیں جبکہ بارش کے بعد سڑک پر پانی جمع ہونے سے آمدورفت مزید دشوار ہو جاتی ہے۔

شہریوں کے مطابق ان شاہراہوں سے روزانہ ہزاروں مسافر، ہیوی ٹریفک، رکشے ، موٹر سائیکلیں اور دیگر گاڑیاں گزرتی ہیں، مگر خستہ حالی کے باعث حادثات کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ مسلسل اڑنے والی گرد و غبار سے دمہ، الرجی اور سانس کی دیگر بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔اہل علاقہ اور تاجروں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پیرمحل کے مرکزی لاری اڈا، لاری اڈا روڈ اور پرانی سبزی منڈی روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کرائی جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلبورن ،پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام فوڈ فیسٹیول

ملکی تاریخ میں پہلی بار آل پاکستان کولڈ سٹوریج کنونشن

پاکستان ریلوے اصلاحات کی علامت بن رہی، حنیف عباسی

10لاکھ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس ڈیلٹا سے متاثر ہو نے کا خدشہ

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا دورہ مانسہرہ ،خواتین سے ملاقات

عوام کی جان و مال کا تحفظ، قانون کی بالادستی یقینی بنائیں،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر