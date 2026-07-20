صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدھار نیو سبزی منڈی الیکشن، فیصل عصمت کی حمایت میں جلسہ

  • فیصل آباد
سدھار نیو سبزی منڈی الیکشن، فیصل عصمت کی حمایت میں جلسہ

انتخابات میں ان کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا:مقررین

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)انجمن تاجران سدھار نیو سبزی منڈی کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں انجمن آڑھتیان کے صدر کے امیدوار چوہدری فیصل عصمت کی حمایت میں چوہدری مظفر اور اللہ والے چودھری عمران گوندل کی جانب سے انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔جلسے میں نگران صدر چودھری ذوالفقار بھٹہ، سابق صدر میاں اویس، حاجی طاہر بھٹی، داؤد بٹ، میاں عمر سعید، حاجی یوسف، حاجی اکرم کمبوہ، مہر عارف، مہر کاشف، میاں عرفان اکرم، چودھری شبیر گڈو، میاں ریاض، رانا گلزار، میاں شاہد، حاجی گلان خان، میاں طارق، میاں افضل، ابرار جٹ سمیت سینکڑوں آڑھتیوں نے شرکت کی اور چودھری فیصل عصمت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ چودھری فیصل عصمت نے سبزی منڈی کے مسائل کے حل اور آڑھتیوں کی فلاح و بہبود کے لیے قابلِ قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انتخابات میں ان کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ چودھری فیصل عصمت کی کامیابی سے تاجروں کے حقوق کے تحفظ، سبزی منڈی کے مسائل کے حل اور کاروباری ماحول کی بہتری کی نئی امید پیدا ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر