صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی منظوری

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی منظوری

ڈویلپمنٹ اینڈ فنانس کمیٹی نے ترقیاتی و غیر ترقیاتی اخراجات پر غور کیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کی ڈویلپمنٹ اینڈ فنانس کمیٹی نے مالی سال 2026-27 کے مجوزہ سالانہ بجٹ اور مالی سال 2025-26 کے نظرثانی شدہ بجٹ کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔اجلاس میں مجوزہ بجٹ، متوقع آمدن، ترقیاتی و غیر ترقیاتی اخراجات، ریونیو کے ذرائع، مالی نظم و ضبط اور آئندہ مالی سال کے ترقیاتی اہداف پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ، متوقع ریونیو، آمدن میں اضافے کی حکمت عملی، نئے ترقیاتی منصوبوں، شہری انفراسٹرکچر کی بہتری، عوامی خدمات کے معیار میں اضافے ، ادارہ جاتی اصلاحات، مختلف شعبوں کے اخراجات اور فنڈز کی تقسیم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میلانو، مونڈ افغانستان کے کاروباری گروپ کی ملکیت کا انکشاف

ایٹین کا موٹر وے ایم ون اور ایم ٹو لنک روڈ سے براہِ راست رسائی کا آغاز

راولپنڈی ،ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس امن و امان ،سکیورٹی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر مری کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

زرعی جامعات کی ہر ممکن سرپرستی جاری رکھیں گے ،عاشق کرمانی

خواتین ،بزرگوں ،کمزور طبقات کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس