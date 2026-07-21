زمین پر قبضے کی کوشش میں ناکامی پر شہری کو دھمکیاں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زمین پر قبضے کی کوشش میں ناکامی پر شہری کو دھمکیاں دی جانے لگیں۔۔۔
تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقے میں وسیم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے اسکی اراضی پر قبضہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیا۔ اور اس دوران مزاحمت کرنے پر ملز موں نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔
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