صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم حضرت امام حسینؓ: چنیوٹ میں امن کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
چہلم حضرت امام حسینؓ: چنیوٹ میں امن کمیٹی کا اجلاس

فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے :ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی زیرِ صدارت چہلم حضرت امام حسینؓ کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام مکاتبِ فکر کے علما کرام، تاجر نمائندگان، ممبران ضلعی امن کمیٹی اور متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس میں چہلم کے موقع پر امن و امان، سکیورٹی، جلوسوں اور مجالس کے انتظامات، ٹریفک پلان، صفائی ستھرائی، لائٹنگ، طبی سہولیات اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا کہ چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں گے اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ ادارے باہمی رابطے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دیں تاکہ تقریبات پرامن ماحول میں منعقد ہوں۔ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ چہلم کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے ، حساس مقامات پر خصوصی نگرانی رکھی جائے گی جبکہ جلوسوں اور مجالس کی مؤثر مانیٹرنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔

اجلاس میں شریک علماء کرام، تاجر نمائندگان اور ضلعی امن کمیٹی کے اراکین نے مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور باہمی احترام کے فروغ پر زور دیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایف آئی اے کی کارروائی ، بیرون ملک بھیجنے کا جھانسہ دیکر رقم بٹورنے والا 7 رکنی گروہ گرفتار

موبائل فونز چھیننے کے واقعات میں اضافہ

بار بار تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا فیصلہ

کریم آباد انڈر پاس کے اطراف انسدادتجاوزات کی ہدایت

آئی جی سے میئر سکھر کی ملاقات

سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کی ایک دہائی مکمل ہونے کا جشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس