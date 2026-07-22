پولیس نے 2ون ویلرپکڑلئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈسے پولیس نے ون ویلنگ کرنے پر دونوجوانوں کو گرفتار کرلیاجو ٹریفک کیلئے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کرلیا گیا ۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈسے پولیس نے ون ویلنگ کرنے پر دونوجوانوں کو گرفتار کرلیاجو ٹریفک کیلئے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کرلیا گیا ۔
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