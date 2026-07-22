صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاش پر جوا ،12ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
تاش پر جوا ،12ملزم گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سمن آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرکے 12 ملزموں کو گرفتار کرلیا جو تاش گیم پر جوا کھیلنے میں مصروف تھے ۔ نقدی، موبائلز، ودیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تھانہ سمن آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرکے 12 ملزموں کو گرفتار کرلیا جو تاش گیم پر جوا کھیلنے میں مصروف تھے ۔ نقدی، موبائلز، ودیگر سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئی منزل ، گھر کی مرمت ، 37ہزار افراد کی آن لائن درخواستیں

تمام واسا ز کو مون سون میں فوری ردِعمل یقینی بنانیکی ہدایت

وزیر تعلیم کی زیرصدارت اجلاس میں ٹاپ کرنے والی دانش سکولز کی دو بچیاں بھی شریک

آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور اہلخانہ کی ملاقات

لیسکو ہیڈکوارٹر میں حفاظتی اقدامات بارے اجلاس

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 147املاک سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر