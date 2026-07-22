صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شارٹ سرکٹ پر آگ بھڑک اٹھی،چار افراد جھلس گئے ،گھریلو سامان خاکستر

  • فیصل آباد
شارٹ سرکٹ پر آگ بھڑک اٹھی،چار افراد جھلس گئے ،گھریلو سامان خاکستر

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)صابر چوک شاہد شہید روڈ پر شارٹ سرکٹ پرگھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے گھریلو سامان جل کر خاکستر ہو گیا ۔

اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ سے ایک ہی خاندان کے چار افراد متاثر ہوئے جن میں 52 سالہ ارشد، 30 سالہ ذیشان، 50 سالہ شہناز کوثر اور 16 سالہ عائشہ شامل ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ افراد کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پورچٹھہ:بارش سے سڑکیں تالاب ‘ ہائی سکول ڈوب گیا

وزیرآباد:ستھرا ریڑھی بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

ڈسکہ :ترقیاتی کاموں کیلئے کھدائی ، بارش سے صورتحال ابتر

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘ نکاسی آب کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر ‘اے سی کا دورہ خانکی بیراج ‘چناب میں پانی کا جائزہ

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزرسے محروم

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر