صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیٹ کیبل ، موٹر سائیکل او ربکرا چوری کی وارداتیں

  • فیصل آباد
انٹرنیٹ کیبل ، موٹر سائیکل او ربکرا چوری کی وارداتیں

کمالیہ ( نمائندہ خصوصی )نامعلوم افراد انٹرنیٹ کیبل،موٹر سائیکل اور بکرا چوری کرکے لے گئے ۔سلطان شاہد نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ چک 247گ ب ملزموں نے فائبر انٹر نیٹ کیبل مالیت 1لاکھ 10ہزار روپے چوری کرلی ۔

صدی احمد نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ چک 264گ ب سے نامعلوم ملزموں نے اسکے گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کرلی ۔رمضان نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ چک 359گ ب سے چور وں نے اسکا بکر امالیت 50ہزار چوری کرلیا۔مقدمات درج کرلئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ : مقدمات میں منشیات کی تسلیم شدہ اصطلاحات استعمال کرنے کی ہدایت

پولیس کی فارنزک لیبارٹری کا قیام ناگزیر ہوگیا،آئی جی

متوقع بارشیں : میونسپل سروسز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ

وزیر ثقافت سے ڈپٹی کمشنر مٹیاری کی ملاقات

مشیر وزیراعلیٰ کا ریسکیو 1122 ہیڈکوارٹر کا دورہ

لاڑکانہ:میٹرک کے سالانہ نتائج جاری، طلبا نے میدان مار لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر