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لڑکی کو قابو کرکے مبینہ طور پر سر کے بال کاٹ دیئے گئے

  • فیصل آباد
لڑکی کو قابو کرکے مبینہ طور پر سر کے بال کاٹ دیئے گئے

مقدس نامی خاتون کی بیٹی کوملزموں نے تشددکانشانہ بھی بنایا،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر) جواں سالہ لڑکی کو قابو کرکے مبینہ طور پر اس کے سر کے بال کاٹ دیئے گئے ۔ تھانہ منصور آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مقدس نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اس کی بیٹی کو قابو کرلیا اور اسکے سر کے بال کاٹنے کے ساتھ اسے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی بھی کر دیا ۔ پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

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