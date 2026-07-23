سبزی و فروٹ اور غلہ منڈی میں انٹری فیس کے خلاف احتجاج
فیصلہ عوام پر اضافی مالی بوجھ ، زرعی اجناس، سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سبزی و فروٹ اور غلہ منڈی میں داخل ہونے والے افراد سے انٹری فیس کی وصولی پر شہریوں، کاشتکاروں، بیوپاریوں اور آڑھتیوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عوام پر اضافی مالی بوجھ ہے اور اس سے زرعی اجناس، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انجمن آڑھتیاں اور تاجر تنظیموں نے انٹری فیس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔
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