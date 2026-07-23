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واسا کے واٹر سپلائی اور سیوریج بلوں پر شہری سراپا احتجاج

  • فیصل آباد
واسا کے واٹر سپلائی اور سیوریج بلوں پر شہری سراپا احتجاج

پانی کے کنکشن نہ رکھنے والی متعدد دکانوں کو بھی ہزاروں روپے کے بل بھیج د ئیے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )واسا کی جانب سے بھاری واٹر سپلائی اور سیوریج بل جاری کیے جانے پر شہریوں اور تاجروں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔ متاثرین کے مطابق بغیر پانی کے کنکشن رکھنے والی متعدد دکانوں کو بھی ہزاروں روپے کے بل بھیج دیے گئے ہیں جبکہ پانی کی فراہمی بھی غیر تسلی بخش ہے ۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر اور واسا حکام سے غلط بلنگ ختم کرنے ، ناجائز بل واپس لینے اور پانی کی باقاعدہ فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

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