صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے موسم برسات کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں مین فیصل آباد روڈ کی گرین بیلٹ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔

اس موقع پر ریجنل آفیسر فاریسٹ، ایکسین ہائی ویز اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شجرکاری ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی اور سرسبز و شاداب ماحول کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : چالانوں پر زور، ٹریفک نظام درہم برہم

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

آر پی او کا دورہ گجرات ، کھلی کچہریاں ، شکایات کا ازالہ

اے سی وزیر آباد کا چناب کے حفاظتی بندوں ،پانی کے بہائو کا جائزہ

مسلم کانفرنس کے وحید الحق ہاشمی ن لیگ کے اسماعیل گجر کے حق میں دستبردار

پنجاب کالج یونیورسٹی میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن