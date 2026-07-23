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پولیس نے لاکھوں کے گمشدہ اور مسروقہ قیمتی موبائل فونز برآمد کر لیے

  • فیصل آباد
پولیس نے لاکھوں کے گمشدہ اور مسروقہ قیمتی موبائل فونز برآمد کر لیے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن محفوظ پنجاب کے تحت عملی اقدامات کیے جار ہے ہیں ۔

پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے گمشدہ اور مسروقہ قیمتی موبائل فونز برآمد کر لیے ۔ اس حوالے سے ڈی پی او آفس میں تقریب کا انعقادکیا گیا ۔ تقریب کے دوران پولیس افسران نے برآمدہ موبائل فون اصل مالکان کے حوالے کیے ۔ مختلف کمپنیوں کے 20 سے زائد لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز شہریوں کے حوالے کیے گئے ۔ 

 

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