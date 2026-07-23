فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 195 کلو مردہ گائے کا گوشت تلف
ٹوبہ روڈ پر ایک مزدا ٹرک کو روک کر مردہ گوشت برآمد کیا گیا جسے مضر صحت قرار دیا گیا
گوجرہ (نمائندہ دنیا )فوڈ اتھارٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ نے کارروائی کرتے ہوئے گوجرہ سپلائی کیے جانے والے 195 کلو گرام مردہ گائے کا گوشت پکڑ کر تلف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عدنان حیدر کی سربراہی میں ٹیم نے ٹوبہ روڈ پر ایک مزدا ٹرک کو روک کر مردہ گوشت برآمد کیا، جسے ویٹرنری ڈاکٹر نے مضر صحت قرار دیا۔ فوڈ اتھارٹی نے گوشت تلف کرکے پولیس کو قانونی کارروائی کیلئے تحریری اطلاع دے دی۔
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