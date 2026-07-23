صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش کو 10 سال قید، ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا

  • فیصل آباد
منشیات فروش کو 10 سال قید، ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا

معیاری تفتیش سے منشیات فروشوں کو سزائیں دلوائی جا رہیں: ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار ایک ملزم کو عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چنیوٹ نے تھانہ سٹی کے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزم علی آصف کو سزا کا حکم دیا۔ پولیس نے ملزم کو 1560 گرام چرس برآمد ہونے پر گرفتار کیا تھا، جس کے خلاف تھانہ سٹی چنیوٹ میں انسدادِ منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ معیاری تفتیش اور مضبوط شواہد کی بنیاد پر منشیات فروشوں کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مینٹل ہسپتال کے ملازمین کا 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پراحتجاج

ڈینٹل ہسپتال کے حالات ابتر، مریضوں کو شدید مشکلات

مثالی گائوں پروگرام،ضلعی افسروں کو ذمہ داریاں تفویض

صحت کی سہولیات سے آراستہ 15 کلینک آن ویلز کشمیر روانہ

صوبائی وزیر کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کاتعمیراتی جائزہ

سپیکر کے حلقہ میں شجرکاری ،پی ایچ اے کو ذمہ داری مل گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن