صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشے کھڑے کر کے روڈ بلاک کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
رکشے کھڑے کر کے روڈ بلاک کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)رکشے کھڑے کر کے روڈ بلاک کرنے والے دو افراد کو قابو کر لیا گیا۔

تھانہ کوتوالی کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مین روڈ پر رکشے کھڑے کر کے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے دو افراد کو گرفتار کرلیا۔ جو ٹریفک کے بہاؤ میں مسائل پیدا کرنے کے ساتھ شہریوں کیلئے درد سر بنے ہوئے تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آبادی کے قریب گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنانے پر پابندی

300 سے زائد سڑکوں کی تعمیر، بڑے ترقیاتی منصوبے کا اعلان

اپنے محققین کی وجہ سے معرکہ حق جیت لیا،گورنر سندھ

متبادل قانونی فورم سے رجوع نہ کرنے پر درخواست مسترد

لوٹے گئے 36لاکھ روپے چند گھنٹوں کے اندر برآمد

پی ایم اے کا سول اسپتال میں بدعنوانیوں پر نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن