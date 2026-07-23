بل کیلئے فیسکو دفتر آ نیوالی خاتون نو سر بازوں کا شکار
نوسر باز نے خود کو فیسکو ملازم ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بل ادا کرنے کے لئے فیسکو دفتر آنے والی خاتون کو نو سر باز نے اپنا شکار بنا لیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں کوثر نامی خاتون نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ فیسکو دفتر میں بل ادا کرنے کے لئے آئی اور اس دوران نامعلوم نوسر باز نے خود کو فیسکو ملازم ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا اور اس سے نقدی اور موبائل فون لے کر دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
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