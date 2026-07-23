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خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تھانہ روڈالہ روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ظفر اقبال نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

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