صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:بارش، انتظامیہ متحرک، نشیبی علاقوں سے فوری نکاسی

  • فیصل آباد
پیرمحل:بارش، انتظامیہ متحرک، نشیبی علاقوں سے فوری نکاسی

اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی،چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فاطمہ سلیم فیلڈ میں پہنچ گئیں

پیرمحل (نمائندہ دنیا)پیرمحل میں طوفانی بارش کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فاطمہ سلیم خود فیلڈ میں پہنچ گئیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے آپریشن کی نگرانی کی۔دورے کے دوران انکروچمنٹ آفیسر محمد اکرم مجاہد، سینٹری سپروائزر رضوان نقشبندی، کمپیوٹر آپریٹر شاہد لطیف، انچارج ستھرا پنجاب ٹیم اور میونسپل کمیٹی کے عملے نے لاری اڈا، مرکزی بازاروں، اہم شاہراہوں اور نشیبی علاقوں سے بارش کا جمع شدہ پانی فوری طور پر نکالا۔ نالوں اور سیوریج لائنوں کی صفائی بھی کرائی گئی تاکہ پانی کی روانی بحال رہے ۔اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی اور چیف آفیسر فاطمہ سلیم نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ بارش کے دوران حساس مقامات کی مسلسل نگرانی کی جائے اور نکاسی آب کا عمل بلا تعطل جاری رکھا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔شہریوں اور تاجروں نے بارش کے دوران انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی بروقت موجودگی، فوری اقدامات اور عوامی خدمت کے جذبے کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اسی انداز میں شہری مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : چالانوں پر زور، ٹریفک نظام درہم برہم

ڈپٹی کمشنر گجرات ، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا جائزہ

آر پی او کا دورہ گجرات ، کھلی کچہریاں ، شکایات کا ازالہ

اے سی وزیر آباد کا چناب کے حفاظتی بندوں ،پانی کے بہائو کا جائزہ

مسلم کانفرنس کے وحید الحق ہاشمی ن لیگ کے اسماعیل گجر کے حق میں دستبردار

پنجاب کالج یونیورسٹی میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن