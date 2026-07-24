کم عمر بچوں سے مشقت ، دکاندار گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کم عمر بچوں سے مشقت کروانے والا دکاندار گرفتار ۔لیبر ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ دکاندار کو کم عمر بچوں سے مشقت کروانے میں ملوث پایا گیا۔مقدمہ درج کر لیا گیا۔
کم عمر بچوں سے مشقت کروانے والا دکاندار گرفتار ۔لیبر ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ دکاندار کو کم عمر بچوں سے مشقت کروانے میں ملوث پایا گیا۔مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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