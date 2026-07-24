بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ریل بازار کے علاقے میں ندیم نامی شہری کو عثمان نے کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جوڈس آنر ہوگیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
تھانہ ریل بازار کے علاقے میں ندیم نامی شہری کو عثمان نے کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جوڈس آنر ہوگیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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