غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کروانے والے 2ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کروانے والے دو ملز موں کو گرفتار کر لیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جو غیر ملکی ٹی وی چینل کی مدد سے جوا کروانے میں مصروف تھے ۔ جن کے قبضے سے نقدی، موبائل، ایل ای ڈی اور دیگر سامان برآمد کرکے مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔
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