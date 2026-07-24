سب انسپکٹر قمر زمان ٹوانہ نئے ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ تعینات
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ لائن کلوز،سب انسپکٹر قمر زمان ٹوانہ نئے ایس ایچ او تعینات،سی پی او فیصل آباد تنویر حسین نے۔۔۔
ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ سب انسپکٹر ثاقب ریاض مہیس کو لائن کلوز کرتے ہوئے ان کی جگہ سب انسپکٹر قمر زمان ٹوانہ کو ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ تعیناتی کا حکم جاری کر دیا سب انسپکٹر قمر زمان ٹوانہ نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments