ون ویلنگ کر نیوالے 4 افراد گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈ پر پولیس نے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے 4افراد کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے کینال روڈ پر پولیس نے موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے 4افراد کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنے ہوئے تھے ۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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