صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر اخلاقی ویڈیو ، طالبہ کو بلیک میل کر کے زیادتی

  • فیصل آباد
غیر اخلاقی ویڈیو ، طالبہ کو بلیک میل کر کے زیادتی

ملزم 6ماہ تک بلیک میل کرتے رہے ،ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر اخلاقی ویڈیو کی بنیاد پر چھ ماہ تک مبینہ طور پر میٹرک کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے جعفر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کی 20 سالہ بھتیجی میٹرک کلاس کی طالبہ ہے ۔ جسے ملزم کی جانب سے قابو کرکے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا اور اس دوران اس کی قابل اعتراض اور نازیبا ویڈیو ریکارڈ کر لی گئی۔ جس کی بنیاد پر اسے چھ ماہ تک متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ جبکہ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسے ہراساں بھی کیا گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مون سون بارشیں،ریسکیو کو الرٹ جاری

سرائیکی وسیب کے وسائل لاہور منتقل ہورہے ،ظہور دھریجہ

جیسمین لائنز کلب کی نئی کابینہ نے باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال لیں

خاتون لیکچرر کے ایم فل وایوا کا کامیاب انعقاد

ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت،نامعلوم ڈرائیور پر مقدمہ

شہری کے گھر گھس کر فائرنگ نوجوان بال بال بچ گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن