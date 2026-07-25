صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خریداری کے بہانے دکان سے لاکھوں روپے کی رقم چوری

  • فیصل آباد
خریداری کے بہانے دکان سے لاکھوں روپے کی رقم چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خریداری کے بہانے دکان میں آنے والا شہری کاؤنٹر سے لاکھوں روپے مالیت کی رقم لے اڑا۔

تھانہ سمن آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اویس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزم خریداری کے بہانے اس کی دکان میں داخل ہوا اور دکان کے کاؤنٹر سے تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم چوری کر کے راہ فرار اختیار کر گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مون سون بارشیں،ریسکیو کو الرٹ جاری

سرائیکی وسیب کے وسائل لاہور منتقل ہورہے ،ظہور دھریجہ

جیسمین لائنز کلب کی نئی کابینہ نے باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال لیں

خاتون لیکچرر کے ایم فل وایوا کا کامیاب انعقاد

ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت،نامعلوم ڈرائیور پر مقدمہ

شہری کے گھر گھس کر فائرنگ نوجوان بال بال بچ گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن