قتل کیس میں2ملز موں کو عمر قید، 5 ، 5لاکھ روپے جرمانہ
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) چنیوٹ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں قتل کے مقدمے میں دو ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد نعیم شیخ نے تھانہ سٹی کے مقدمہ نمبر 2225/24 کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر ملزمان شہزاد اور مبشر کو عمر قید اور پانچ، پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ مقدمہ تعزیراتِ پاکستان کی دفعات 302، 404، 148، 149، 109 اور 411 کے تحت درج تھا۔ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ وزیراعلیٰ کے وژن کے مطابق قتل کے مقدمات میں معیاری تفتیش اور مضبوط شواہد کی بنیاد پر ملزمان کو قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments