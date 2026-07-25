صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ،شہری کی دکان پر فائرنگ کر دی

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ،شہری کی دکان پر فائرنگ کر دی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح ملزم کی جانب سے شہری کی دکان پر فائرنگ کردی گئی۔

تھانہ ساندل بار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس کی دکان پر شدید فائرنگ کر دی گئی۔ جس سے دکان کے شٹر اور دیگر سامان کو نقصان پہنچا۔ بعد ازاں ملزم فائرنگ کرتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مون سون بارشیں،ریسکیو کو الرٹ جاری

سرائیکی وسیب کے وسائل لاہور منتقل ہورہے ،ظہور دھریجہ

جیسمین لائنز کلب کی نئی کابینہ نے باقاعدہ ذمہ داریاں سنبھال لیں

خاتون لیکچرر کے ایم فل وایوا کا کامیاب انعقاد

ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت،نامعلوم ڈرائیور پر مقدمہ

شہری کے گھر گھس کر فائرنگ نوجوان بال بال بچ گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن