صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری زرعی ادویات بیچنے پر 3ڈیلرز پر مقدمات

  • فیصل آباد
غیر معیاری زرعی ادویات بیچنے پر 3ڈیلرز پر مقدمات

تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں محکمہ زراعت کی ٹیموں نے کا رروائیاں کیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جعلی اور غیر معیاری زرعی ادویات فروخت کرنے والے تین ڈیلرز کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں محکمہ زراعت کی ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران تین افراد کو غیر معیاری اور  جعلی زرعی ادویات کی فروخت میں ملوث پایا گیا۔ جن کے خلاف واقعات کے مقدمات کا اندراج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا بھی آغاز کرلیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹکوں پرراستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ‘حادثات

جی سی ویمن یو نیورسٹی سیالکوٹ زرعی یونیور سٹی فیصل آباد میں معاہدہ

حافظ آباد:ڈی سی کا قادر آباد بیراج ‘ریلیف کیمپوں کا دورہ

یو نیور سٹی آف نا رووال کے وفد کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

آر پی او کی گجرات چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے میٹنگ

ڈی جی پی ڈی ایم اے گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن