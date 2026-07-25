صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ پر ٹرک کی ٹکر ، پیدل چلنے والا نو جوان جاں بحق

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ پر ٹرک کی ٹکر ، پیدل چلنے والا نو جوان جاں بحق

اطلاع پولیس موقع پر پہنچ گئی ،ضروری کارروائی کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )ٹھیکریوالا کے علاقے چک 70 ج۔ب منصوراں کے قریب جھنگ روڈ پر ٹرک کی ٹکر سے سڑک پر پیدل چلنے والا 28 سالہ نامعلوم نوجوان جاں بحق ہوگیا جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضروری کارروائی کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی شناخت کے لیے شواہد اکٹھے کیے ۔ پولیس نے نامعلوم ٹرک ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ جاں بحق نوجوان کے ورثا کی تلاش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

پی این آر اے کی جانب سے PAECکو 2نئے اجازت نامے جاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1ہزار لٹر پانی ملا دودھ تلف

بہارہ کہو:ڈمپر، کیری ڈبہ کے حادثات میں 7افراد زخمی

راولپنڈی،پھندا لگی لاش برآمد

اسلام آباد، 15اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن