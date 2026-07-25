رانا مقصود فاروق واپڈا یونین کے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب
سمندری (نمائندہ دنیا )رانا مقصود فاروق واپڈا یونین کے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔
ان کے مدمقابل امیدوار کے دستبردار ہونے کے بعد انہیں بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا۔اس موقع پر دوست احباب اور شہریوں نے انہیں مبارک باد دی۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری رانا بلال فاروق کے دفتر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں کیک کاٹ کر رانا مقصود فاروق کو جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارک باد پیش کی گئی۔
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